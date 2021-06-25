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Giriş Tarihi: 25.6.2021 16:05 Son Güncelleme: 25.6.2021 16:11

Son dakika | Yasin Börü’nün katillerine ceza yağdı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika | Yasin Börü’nün katillerine ceza yağdı

Son dakika haberi... Diyarbakır'da Kobani olayları bahanesiyle 6-8 Ekim olaylarına ilişkin Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin Yargıtay bozması ardından görülen davada sanıklara ceza yağdı.

Son dakika... Diyarbakır'da Kobani olayları bahanesiyle 6-8 Ekim olaylarına ilişkin Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin Yargıtay bozması ardından görülen davada sanıklara ceza yağdı.

15 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kararını açıklayan mahkeme heyeti tarafından, 15 kişiye Yasin Börü'yü öldürdükleri gerekçesiyle 'Çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 3 kişiye 23 yıl hapis cezası verilirken, 6 sanığın dosyası ayrılarak bir sanığa beraat kararı verildi.

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Son dakika | Yasin Börü’nün katillerine ceza yağdı
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