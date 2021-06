‘Teksas Şerifi’ de FETÖ oyununda

Türkiye'den firar eden FETÖ'cüler ABD'de Türkiye karşıtı platform kurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden Türkiye'nin bölgesel pozisyonlarını hedef alan oluşum "demokrasi maskesini" kullanarak uluslararası alanda Türkiye'yi zor durumda bırakmayı amaçlıyor. FETÖ üyesi CHP'li eski milletvekili Aykan Erdemir'in başını çektiği Türk Demokrasi Projesi (TDP) adlı dernekte, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaparken görevden alınan John Bolton ve Florida Eski Valisi Jeb Bush gibi isimler yer aldı. Sözde "demokrasi kaygısı" ile kurulan derneğin kuruluş bildirgesinde Türkiye açık ifadelerle hedef alınırken, karanlık ittifakın duyurusunu da "Teksas şerifine" benzetilen Bolton yaptı. Bolton mesajında, "Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi. Bir zamanlar güvenilir NATO müttefiki şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Projeye katılmaktan memnunum" ifadelerine yer verdi.Derneğin kurucuları arasında FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulmasına karar verilen Aykan Erdemir, eski ABD Başkanı George H . W. Bush'un oğlu Bush ve Bolton dışında İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Sant'Agata ile FETÖ'nün tepe yöneticilerinden ve eski Polis Akademisi öğretim üyesi Önder Aytaç 'ın yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Süleyman Özeren gibi 14 kişi var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Erdemir'in nöbetçi hakimlikçe mal varlığına el konulmasına karar verilmişti.FETÖ propagandası yapan ve Türkiye'ye akıl almaz iftiralarda bulunan derneğin açıklamasında şöyle denildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si bölgesel komşularını tehdit etti, aşırılıkçı grupları destekledi, Orta Doğu 'dan Avrupa'ya kadar uzanan çatışmaları desteklemek için adam ve malzeme gönderdi, etnik azınlıklara zulmetti, özgür basını yok etti, siyasi muhalifleri hapse attı ve öldürdü, demokratik kurumları aşındırdı ve yayıldı.BOLTON, Beyaz Saray'da geçirdiği 17 ayı anlattığı "Olayın Olduğu Oda" (The Room Where It Happened) adlı kitapta açık biçimde Türkiye'yi hedef almıştı. Kitapta Trump ile Erdoğan arasında ABD vatandaşı Pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğu, Suriye iç savaşı ve S-400 konusuyla ilgili kendi tanıklığına ve bazı iddialara da yer veriliyordu. Ancak Bolton'un yapılan görüşmeleri kitabına manipüle ederek aktardığı iddia edildi. Trump ise Eylül 2019'da Bolton'u görevden aldığını duyurmuştu.