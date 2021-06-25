Türkiye dünyaya örnek oluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov'u Külliye'de kabul etti. Minnihanov, Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
ve TBMM Başkanı Şentop ile de bir araya geldi. Kocaeli'nde Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde inceleme yapan Minnihanov, "Dünyanın pek çok ülkesinde bulundum. Türkiye'de yapılan organize sanayi bölgelerinin dünyada örneği yok. Siz işadamlarına, girişimcilere ve yatırımcılara vermiş olduğunuz destek açısından dünyaya örnek oluyorsunuz" dedi. Ardından Bilişim Vadisi
'ni de gezen Minnihanov, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca (TOGG) geliştirilen yüksek teknolojiye sahip araçları inceleyerek bilgi aldı.