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Haberler Gündem Haberleri "Belediye bizi duysun! Bir çocuk daha kurban gitmesin"
Giriş Tarihi: 26.6.2021 15:10

"Belediye bizi duysun! Bir çocuk daha kurban gitmesin"

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Belediye bizi duysun! Bir çocuk daha kurban gitmesin

Büyükçekmece'de sürücülerin kestirme yapmak amacıyla yoğun olarak kullandığı Tırmık Sokak'a hız kesici koyulması yönünde talepte bulunan bölge halkı, uzun süredir Büyükçekmece Belediyesi'nden bir yanıt alamıyor. Belediyenin ihmali yüzünden küçük bir çocuğun ölüm tehlikesi geçirdiğini belirten Ahmet Kılıç "Hız kesici konulsun diye belediyeye talepte bulunduk ama yanıt alamıyoruz. Geçen hafta yine bir çocuğa araba çarptı. Belediye bizi duysun, başka bir çocuk daha kurban gitmesin" diye konuştu.

Büyükçekmece ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yer alan Tırmık Sokak, hemen yanında bulunan Atatürk Caddesi'ndeki yoğun trafiğin yükünü çeken küçük bir sokak. Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan araçlar 50 metrelik kestirme yapmak için kavşak öncesinde Tırmık Sokak'ı kullanıyor. Mahalle sakinleri ise hız kesicinin bulunmadığı bu küçük sokakta yaşanan yoğun araç trafiğinden oldukça şikayetçi durumda. Son dönemlerde sayısı artan kazaların ardından Büyükçekmece Belediyesi'ne hız kesici konulması hususunda talepte bulunan vatandaşlar uzun süredir bir karşılık alamıyor.

GEÇEN HAFTA ÇOCUK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Sokakta yaşanan trafik kazalarının öncelikli kurbanları arasında ise çocuklar yer alıyor. Henüz bir hafta önce sokakta bulunan bir çocuğa araba çarptığını belirten Ahmet Kılıç "Burası küçük bir sokak. Yandaki büyük caddeden gelen araçlar kestirme için bu sokağı kullanıyor. Akşam saatlerinde anayola dönüyor burası, araçlar çok hızlı geçiyor buradan. Burada kaza olacak, hız kesici konulsun diye kaç defa talepte bulunduk belediyeye ama gelip ilgilenen olmadı. En sonda da küçük bir çocuğa araba çarptı. Belediye işini yapsaydı çocuğa araba çarpmazdı. Başka bir çocuk daha kurban gitmesin, bu ihmale son verilsin" dedi.

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"Belediye bizi duysun! Bir çocuk daha kurban gitmesin"
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