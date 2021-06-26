"Belediye bizi duysun! Bir çocuk daha kurban gitmesin"

Büyükçekmece ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yer alan Tırmık Sokak, hemen yanında bulunan Atatürk Caddesi'ndeki yoğun trafiğin yükünü çeken küçük bir sokak. Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan araçlar 50 metrelik kestirme yapmak için kavşak öncesinde Tırmık Sokak'ı kullanıyor. Mahalle sakinleri ise hız kesicinin bulunmadığı bu küçük sokakta yaşanan yoğun araç trafiğinden oldukça şikayetçi durumda. Son dönemlerde sayısı artan kazaların ardından Büyükçekmece Belediyesi'ne hız kesici konulması hususunda talepte bulunan vatandaşlar uzun süredir bir karşılık alamıyor.

GEÇEN HAFTA ÇOCUK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Sokakta yaşanan trafik kazalarının öncelikli kurbanları arasında ise çocuklar yer alıyor. Henüz bir hafta önce sokakta bulunan bir çocuğa araba çarptığını belirten Ahmet Kılıç "Burası küçük bir sokak. Yandaki büyük caddeden gelen araçlar kestirme için bu sokağı kullanıyor. Akşam saatlerinde anayola dönüyor burası, araçlar çok hızlı geçiyor buradan. Burada kaza olacak, hız kesici konulsun diye kaç defa talepte bulunduk belediyeye ama gelip ilgilenen olmadı. En sonda da küçük bir çocuğa araba çarptı. Belediye işini yapsaydı çocuğa araba çarpmazdı. Başka bir çocuk daha kurban gitmesin, bu ihmale son verilsin" dedi.