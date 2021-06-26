Boş teneke gibi ses çıkarmıyoruz eser üretiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Hatay
Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi
Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan törende önemli mesajlar verdi, hizmet siyasetine vurgu yaptı. İşte konuşmasının satırbaşları:
DOĞALGAZ KULLANIMI KOLAYLAŞACAK:
BOTAŞ'ın Ertuğrul Gazi gemisi boru
hatlarına bağlı kalmadan doğalgaz kullanılmasını sağlayacak. Karadeniz
gazını 2023'ten itibaren kullanmaya başladığımızda, bu konudaki rahatlığımız daha da artacak. Özellikle kış aylarındaki dalgalanmalara karşı Türkiye
'ye önemli bir esneklik kazandıracak.
HATAY'A 19 YILDA 35 MİLYAR YATIRIM YAPTIK:
Ülkemizi eser ve hizmet siyaseti ile cumhuriyet
dönemini 5'e, 10'a katlayacak yatırımlara biz kavuşturduk. Her alanda en gelişmiş altyapı ve hizmetlerle biz donattık. 19 yılda Hatay'a 35 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 8 bin 800 yeni adet derslik yaptık. İkinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesi
'ni biz kurduk, yurt binaları açtık. Toplamda 2 bin 350 kişi kapasiteli yeni yurtları da açacağız. Şehrimize 44 adet spor tesisi ve gençlik merkezleri ile, 26 bin 600 kapasiteli Hatay Stadyumu
'nu da biz kazandırdık. Şu kapalı spor salonunu da en kısa sürede bitirip Hatay'a kazandırıyoruz. Hatay'a yapılan yardım miktarını 1.3 milyar liraya ulaştırdık. Toplamda 455 kapasiteli 4 hastane ile 23 sağlık tesisimizin yapılışı devam ediyor. İskenderun Devlet Hastanesi
'nin de çalışmaları sürüyor. Hatay için 6 millet bahçesi çalışmasını başlattık. Bölünmüş yol uzunluğunu 502 km'ye biz çıkardık. Hatay Havalimanı
'mıza yıllık 4 milyon yolcu kapasiteli terminal binasını biz kazandırdık. Eser ve hizmet siyatemizle ülkemizde Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamını 5'e, 10'a katladık.
BİZ BOŞ TENEKE GİBİ SES ÇIKARMIYORUZ, ESER ÜRETİYORUZ:
Yaptıklarımızı sadece özetin özeti şeklinde anlatsak bile bitmiyor. Biz laf siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Biz boş teneke gibi ses çıkarmıyor eser üretiyoruz. Biz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz. Bu muhalefetin hiçbir hizmete destek verdiklerini görmedik. Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan bir anlayış var. Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsranıdır.
'SEÇİMİN TARİHİ HAZİRAN 2023'
Başkan Erdoğan, Hatay'da Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'ndaki konuşmada muhalefetin erken seçim söylemlerine "Seçimin tarihi belli. Haziran 2023. Muhalefet partilerinin vizyonlarının olmadığını vatandaşımıza anlatacağız" dedi. Zeynel YAMAN/ SABAH
'HATAY GENÇLİĞİNE NE LAYIKSA ONU YAPIYORUZ'
BAŞKAN Erdoğan, dün Hatay stadyumunun da açılışını yaptı. Stadın açılışı öncesi vatandaşlara hitap eden Erdoğan "İşte arkamda 26 bin 600 kapasiteli Hatay Şehir Stadı. TOKİ tarafından inşa edilen bu güzel stadımızın bordo beyaz renkleri ile gönüllerimize taht kuran Hatayspor'un başarılarının coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum. Biz eserlerimizle konuşuruz, onlar ise sadece laf ederler. Unutmayın eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte bakın şurada da Hatay Kapalı Spor Salonu, o da bitiyor. Hatay'ın gençliğine ne gerekiyorsa, ne layıksa bunları yapacağız. Hatay'a hizmetin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Onun için yapacağımız çok şey var" dedi. Zemini doğal çim olan yeni statta bin 500 araçlık otopark bulunuyor. Proje 142 milyon 900 bin liraya mal oldu. Erdoğan, açılışını yaptığı MOBSAN sanayi sitesiyle ilgili de "200 bin metrekare kapalı alana sahip bu sanayi sitesinde, en modern şartlarda üretime devam edilecektir" dedi. Ziya RAMOĞLU
/SABAH