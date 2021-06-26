Erdoğan’dan kadınlara güvence

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'ndeki Kadına Karşı Şiddetle Mücadele
İstişare Toplantısı'na başkanlık etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
ve AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Özlem Zengin
, kadın STK'ların yöneticileri, kadın siyasetçi, akademisyen, hukukçu ve doktorların da yer aldığı toplantıda konuşan Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi
'nden çekilmenin kadına yönelik şiddetle mücadeleyi etkilemeyeceğini belirterek, "Şiddetle mücadelede taviz yok. Gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kadına Şiddet Yasası
konusunda emin olun geriye dönüş yok" dedi.
Başkan Erdoğan İstanbul Sözleşmesi'nden neden çekilme kararı aldıklarını anlatırken, şöyle dedi: "Bir grup, toplumsal hayatı manipüle ettiği ve böyle bir hava oluştuğu için sözleşmeden çekildik... Şimdi kadına yönelik şiddet ile daha fazla mücadele edeceğiz. Şiddet ile mücadele konusunda asla taviz vermeyeceğiz çünkü kadına yönelik şiddet insanlık suçudur
. Şiddete hiçbir tolerans tanımayacağız. Bunun için gerekli hukuki altyapımız var. İlgili yasa tavizsiz uygulanacak. Yasa ya da uygulamada boşluk varsa bunlar da giderilir." Erdoğan, kadınların "Kadına Şiddet Yasası ile ilgili de değişiklik olacağı yönündeki endişeler var" demesi üzerine, "Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Emin olun gerek yasa gerekse şiddet ile mücadelede geriye dönüş yok" diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, "1 Temmuz'da da Şiddet ile Mücadele Eylem Planı
'nı açıklayacağız" diye konuştu.