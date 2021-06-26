Nusaybin’de TIR yandı: 1 yaralı

Alinan bilgilere göre, kaza Nusaybin'e bağlı Söğütlü köyü mevkisi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Cizre-Nusaybin istikametine giden Mehmet Akgül yönetimindeki kömür yüklü TIR ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol ortasındaki kanala devrilerek alev aldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

TIR, sürücüsü yaralı olarak kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar, üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye, 112 sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına köpüklü suyla müdahale ederek söndürdü.

TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI



Yaralı sürücü ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.Yangın nedeniyle uluslararası İpekyolu iki yönlü yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Yangın söndürüldükten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.



Çıkan yangında TIR'dan geriye demir iskelet kaldı. TIR'ın enkazı vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.