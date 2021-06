Dünyanın ulaşım, ticaret ve lojistik ağına Kanal İstanbul damgası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın, İBB başkanlığından bugüne "rüyam" dediği ve başbakan iken 27 Nisan 2011'de "çılgın proje" olarak kamuoyuna duyurduğu Kanal İstanbul 'un inşası, üzerinden geçecek köprülerin ilki için yapılan temel atma töreniyle fiilen başladı. Başkan Erdoğan, Sazlıdere Köprüsü 'nün temelinin atılacağı alanda vatandaşların büyük sevgi gösterileriyle karşılandı. Salona da alkış ve tezahüratlarla giren Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi:HER AŞAMASI BİLİME VE HUKUKA UYGUN YÜRÜTÜLDÜ: Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün ülkemizin gelişmesi, milletimizin güçlenmesi yolunda atılan adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. Bugün rahmetli Menderes , rahmetli Özal, rahmetli Erbakan, Demirel gibi ülkemizin kalkınma mücadelesinin sembol isimlerinin ruhlarını bir kez daha şad ediyoruz. 'Bize sorulmadı' diyenlere sesleniyorum. 27 Nisan 2011 tarihinden itibaren proje en ince detayına kadar çalışıldı. Güzergâh, sondaj, ön proje, etüt proje, ÇED süreci yürütüldü. Birileri kendi yetki alanlarında olmayan hususlarla ilgili bize sorulmadı diye sızlanıyorsa projenin her aşaması, hukuka ve bilime göre yürütüldü, tamamlandı. Unutmayın, kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır.AMACIMIZ İSTANBUL BOĞAZI VE ÇEVRESİNİ KORUMAK: İstanbul Boğazı en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahiptir. Boğaz'da hem kuzey, güney, doğu, batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden yoğun gemi trafiği yaşanıyor. Petrolden organik ürüne kadar çok farklı türden yük taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizdeki doğal hayat da çok büyük tehlikeye giriyor. Karaya çarpmaları halinde kültürel miras zarar görüyor, yıkım ve yangınlarla karşılaşabiliyoruz. 1930'larda yılda ortalama 3 bin gemi geçiyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı. Sadece şehir içi yolculuklar için 54 iskelede 500 bin kişilik insan trafiği söz konusudur. Yapılan projeksiyonlar 2050 yılında Boğaz'dan geçecek gemi sayısının 78 bini bulabileceğini gösteriyor. İstanbul Boğazı'nın güvenli geçiş kapasitesi 25 bindir. Kanal İstanbul projesiyle amacımız her şeyden önce İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Güvenlik altına almak için de bu projeye ihtiyaç vardır. Gemi trafiğinin hafifletilmesi, seyir zorluğundan kaynaklanan sıkıntıların ortadan kaldırılması da projenin amaçları arasında yer alıyor.İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ KURTARMA PROJESİ: İstanbul Boğazı kirlilikten dolayı alarm zilleri vermeye başlayalı çok oldu. Müsilajla ilgili bakın Marmara ne durumda. Felaket değil mi? Boğaz'ı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre yeni kanal inşasını gündeme getirdik. İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Kanal İstanbul projesiyle amacımız her şeyden önce İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Güvenlik altına almak için de bu projeye ihtiyaç vardır. Gemi trafiğinin hafifletilmesi, seyir zorluğundan kaynaklanan sıkıntıların ortadan kaldırılması da projenin amaçları arasında yer alıyor.Cumhuriyetin kuruluş döneminde başlatılan kalkınma hamleleri, kısa sürede varlığını sürdüren CHP zihniyeti tarafından engellenmeye çalışılmıştır. Atılan her adımın önünü kestiler. Basiretsiz bu zihniyete rağmen projeleri yaptık. Şimdi de Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Devlet adabını bile hiçe sayarak akıllarına ne gelirse söylüyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Biz geliyoruz, geldiğimizde bilesiniz ki ödeme yapmayacağız. Bankaları tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya. Devletlerde devamlılık esastır. Bunlar tam bir çaylak.sizin zaten bu ülkede bugüne kadar dikili ağacınız yok. Bu ülkede bizler Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Kanal İstanbul için nasıl çıldırıyorsanız orada da öyle çıldırdınız. Marmaray'ı yaptık, yine önümüzü kesmeye çalıştınız. Avrasya Tüneli'ni yaptık, Osmangazi'yi yaptık. İstanbul-İzmir yolunu yaptık. Önünü kesmek istediniz. Sizleri dinlemiş olsaydık bunların hiçbiri yapılamayacaktı. Birinci köprü, FSM'de de aynı şeyleri yaptınız. Dinlemedik ve dedik ki, kervan yürür ve kervan yürüdü. Bu hususlarda en küçük bir eksiklik, yanlışlık olsaydı şimdiye kadar çoktan ortaya çıkardı.MEVCUT güzergâh 5 ayrı alternatiften en makulü arasından seçildi. Sadece proje çalışmalarında 11 üniversiteden 204 uzman görev yaptı. 304 ayrı yerde 17 bin metrenin üzerinde sondaj, 248 adet jeofizik etüt gerçekleşti. Modellemede 35 ayrı ülkeden 3500 kişi görev aldı Bay Kemal. Biz neyi nerede, kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz. Bak bu, çeşme açılış töreni değil, musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan birinin temelini atıyoruz.KANALDAN geçecek gemi boyutları ve trafik kapasitesi Boğaz'dakinin yüzde 99'unu karşılayacak şekilde tespit edildi. Mevcut karayolları için kanalın üzerinden köprüyle geçiş öngörülüyor. Demiryolu, temiz su, atık su gibi 25 altyapı projesinin tamamı da kanal kazılmadan tamamlanacak şekilde hazırlandı. Karadeniz çıkışının hemen sağında konteyner alanı ve lojistik merkezi olacak. Tam Karadeniz'e çıkıyoruz ve lojistik merkezi, muhteşem bir liman. Karadeniz çıkışının solundaki yenilenebilir enerji alanı İstanbul'a değer katacak. İki tarafına planlanan yerleşim alanları, İstanbul'daki baskıyı ortadan kaldıracak. Belki de dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir. Proje alanının yüzde 52'si bu yönde kullanılacaktır.KANAL İstanbul'u yaklaşık 15 milyar dolar lık maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Gemilerden sağlanacak gelir, liman ve diğer unsurlardan elde edilecek kazançla Kanal İstanbul kendi kendini finanse edecektir. Devletin kasasından, kesesinden 5 kuruş çıkmadan dünya çapında bir esere daha kavuşulacaktır. Rabbime bizlere bu günleri gösterdiği için hamd ediyorum. Bizim referansımız 84 milyon vatandaşımızın her birinin hayat kalitesini yükselten, geleceğini aydınlatan başarılara imza atmamızdır. Kanal İstanbul bu atılım zincirinin yeni bir halkasıdır.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Kanal İstanbul'la ilgili paylaşımda bulundu. Mesajda "Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açtık, Kanal İstanbul Projesi Sazlıdere Köprüsü'nün temelini attık. Ülkeye ve millete eser kazandırma mücadelemiz sürecek. Projede 11 ayrı üniversiteden 51 bilim insanı ile toplamda 204 uzman görev yaptı. Modelleme çalışmalarında 35 ayrı ülkeden 3 bin 500 kişi görev aldı. 304 ayrı yerde 17 bin metrenin üzerinde sondaj, 248 jeofizik etüt gerçekleştirildi. 5 ayrı alternatif arasından en makul ve en verimli hat belirlendi" ifadeleri yer aldı.