Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran tarihlerinde, yurt genelinde milyonlarca adayın katılımı ile tamamlandı. Adaylar, ilk gün oturumunda TYT soruları karşısında ter dökerken ikinci gün oturumunda AYT soruları ve YDT soruları cevaplamak için çaba sarf etti. Bu noktada, sınavın tamamlanması ile beraber gözler ÖSYM'nin "YKS soruları ve cevapları açıklandı" duyurusuna kilitlendi.
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
Adaylar, 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ile sınav puanına yönelik ön tahminde bulunabilecek. Bilindiği üzere, YKS soruları ve cevapları sınavın ardından ÖSYM tarafından paylaşılıyor. Peki, üniversite sınavı kapsamında 2021 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, bugün açıklanır mı? TYT - AYT - YDT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir?
İşte, detaylar...
Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor.
2021 YKS 26 Haziran'da ve 27 Haziran'da 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 27 Haziran Pazar günü yapılacak olan son oturumun ardından soruların bir bölümünün erişime açılması bekleniyor.
YKS sınav soruları ve cevapları, yayınlandıktan sonra ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.