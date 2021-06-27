Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran tarihlerinde, yurt genelinde milyonlarca adayın katılımı ile tamamlandı. Adaylar, ilk gün oturumunda TYT soruları karşısında ter dökerken ikinci gün oturumunda AYT soruları ve YDT soruları cevaplamak için çaba sarf etti. Bu noktada, sınavın tamamlanması ile beraber gözler ÖSYM'nin "YKS soruları ve cevapları açıklandı" duyurusuna kilitlendi.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylar, 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ile sınav puanına yönelik ön tahminde bulunabilecek. Bilindiği üzere, YKS soruları ve cevapları sınavın ardından ÖSYM tarafından paylaşılıyor. Peki, üniversite sınavı kapsamında 2021 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, bugün açıklanır mı? TYT - AYT - YDT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir?

İşte, detaylar...