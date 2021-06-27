Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri YKS soruları ve cevap anahtarı 2021: Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) ÖSYM YKS soruları açıklandı mı, YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 27.6.2021 18:15 Son Güncelleme: 27.6.2021 18:16

YKS soruları ve cevap anahtarı 2021: Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) ÖSYM YKS soruları açıklandı mı, YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

YKS soruları ve cevap anahtarı 2021: Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT ÖSYM YKS soruları açıklandı mı, YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

YKS soruları ve cevapları, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. Adaylar, ilk gün TYT soruları, ikinci günde ise önce AYT soruları, sonra ise YDT soruları karşısına ter dökerken 2021 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak konusuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bilindiği gibi, her sene sınavdan sonra ÖSYM tarafından YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlanıyor. Adaylar, YKS soruları ve cevap anahtarı ile sınav puanına yönelik tahminde bulunabiliyor. Peki, 2021 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, bugün açıklanır mı? YKS soru ve cevapları kitapçığı ÖSYM tarafından açıklandı mı? İşte, YKS soruları ve cevapları ile ilgili son gelişmeler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran tarihlerinde, yurt genelinde milyonlarca adayın katılımı ile tamamlandı. Adaylar, ilk gün oturumunda TYT soruları karşısında ter dökerken ikinci gün oturumunda AYT soruları ve YDT soruları cevaplamak için çaba sarf etti. Bu noktada, sınavın tamamlanması ile beraber gözler ÖSYM'nin "YKS soruları ve cevapları açıklandı" duyurusuna kilitlendi.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylar, 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ile sınav puanına yönelik ön tahminde bulunabilecek. Bilindiği üzere, YKS soruları ve cevapları sınavın ardından ÖSYM tarafından paylaşılıyor. Peki, üniversite sınavı kapsamında 2021 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, bugün açıklanır mı? TYT - AYT - YDT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir?

İşte, detaylar...

YKS SINAV SORULARI BUGÜN YAYINLANACAK MI?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor.

2021 YKS 26 Haziran'da ve 27 Haziran'da 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 27 Haziran Pazar günü yapılacak olan son oturumun ardından soruların bir bölümünün erişime açılması bekleniyor.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

YKS sınav soruları ve cevapları, yayınlandıktan sonra ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS soruları ve cevap anahtarı 2021: Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) ÖSYM YKS soruları açıklandı mı, YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA