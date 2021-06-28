1 haftada 73 operasyon 18 tutuklama!

Kocaeli Valiliği, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, son bir haftada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçeleştirilen, operasyon ve çalışmalar ait rakamları yazılı bir bülten ile açıkladı.

Yapılan açıklamada 1 haftda 73 ayrı çalışma ve operasyon gerçekleştiren emniyet ekiplerinin 126 kişiyi gözaltına aldığı belirtilirken, ifadesi alınan 108 kişinin serbest kaldığı, 18 kişinin tutuklandığı ve 6 kişinin de adli kontrol kararı ile serbest kaldığı ifade edildi.

ELE GEÇİRİLENLER



Öte yandan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyon ve çalışmalarda 168 gram Esrar, 3 kilo 902 gram Bonzai, 33 gram metamfetamin, 5 gram Skunk, 4 sentetik ecza, 12 kök Hint Keneviri ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen 710 TL para ve 1 Tüfek, 1 Tabanca, 5 Fişek ve 4 Hassas Terazi ele geçirildi.