Bakan Pakdemirli orman şehidinin cenazesine katılacak

Yaklaşık 100 dekar ormanlık kül olduğu alanda alevlerden kaçamayarak şehit olan evli ve 2 çocuk babası Hasdemir'in cenaze törenine katılacak olan Bakan Pakdemirli'nin Muğla programı belli oldu. Pakdemirli'nin Muğla programı şöyle, 12.00 - 12.30 Dalaman Havalimanı – Köyceğiz. 13.00 - 14.00 Şehit Yangın işçisi Görkem Hasdemir'in cenaze merasimi.

"ACIMIZ BÜYÜK ŞEHİDİMİZ VAR"

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ise orman şehidi Görkem Hasdemirle ilgili bilgilendirme yaptı:

"Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme işçisi personelimiz Görkem Hasdemir şehit oldu. Marmaris İçmeler'de bugün saat 10.30 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale eden Beldibi arazöz ekibinde görevli personelimiz Görkem Hasdemir (34) rüzgarla aniden yön değiştiren alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Köyceğiz'de ikamet eden şehidimiz Görkem Hasdemir, 2010 yılında orman teşkilatında göreve başlamış ve 11 yıldır Marmaris Beldibi yangın ilk müdahale ekibinde görev yapıyordu. 34 yaşında olan Görkem Hasdemir evli ve 2 çocuk babasıydı. Orman şehidi Görkem Hasdemir için 28 Haziran Pazartesi günü Köyceğiz'de cenaze töreni düzenlenecek. Köyceğiz Merkez Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Boğasa mezarlığında toprağa verilecek. Şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."