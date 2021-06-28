Balyoz davasında beraatleri bozulan 7 sanığın yeniden yargılanacağı tarih belli oldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 14 Haziran'da verdiği karar üzerine aldıkları beraat kararları bozulan sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın hakkındaki dava dosyası, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Mahkeme hazırladığı tensip zaptında, 7 sanık hakkındaki duruşmanın 22 Ekim'de yapılmasını kararlaştırdı.

Bu 7 sanığa, bozma ilamı ile birlikte duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin tebliğ edilmesine karar veren mahkeme, adresleri Ankara'da olan sanıklar Erdal Akyazan ve Behzat Balta'nın duruşma gününde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır edilmesi için Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılmasına hükmetti.

BERAAT EDEN 236 SANIKTAN 7'Sİ HAKKINDA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın ise sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusu bulunulan 7 sanığın dosyası ise Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti. Dava dosyası, yeniden görülmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.