Haber kaynağı özür diledi o yalana devam etti

"Katarlı
gençlere sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği" yalanını ortaya atan Sözcü
, Cumhuriyet ve T24
haber sitesine yönelik tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
da T24'ün asılsız haberini paylaşmıştı. Haberden 27 saat sonra T24 haber sitesi yalan haberle ilgili bir özür mesajı yayınladı. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada #ÖzürDileKılıçdaroğlu etiketi açıldı. Ancak Kılıçdaroğlu özür dilemek yerine hem yalanını sürdürdü hem de alaycı bir dil kullanarak özür talep edenlere "trol" ifadesini kullandı. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise buna tepki göstererek, "Haber kaynağın özür diliyor, sen hala ne anlatıyorsun? İnsanda biraz sorumluluk duygusu olur. Ama nafile... Yanlış tweet, özür dileyeceksin!" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Gökçe
de "Trol diyerek ayıbınızı gizleyemezdiniz Kemal Kılıçdaroğlu! Bence bir an evvel gençlerden özür dile" diye yazdı.