İki defa tahliye edildi üçüncüsünde kaçtı

Diyarbakır
8. Ana Jet Üssünde F-16 pilotu olan Musa Ekmekçioğlu'nun darbe girişimine destek verdiği için tutuklandığı ancak bir ay sonra serbest kaldığı belirlendi. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında pilot olarak görev yapan Musa Ekmekçioğlu, Konya Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı. Bir ay sonra tahliye edilen Ekmekçioğlu hakkında bu kez İstanbul Başsavcılığınca başka bir soruşturmayla ilgili yakalama kararı çıkarıldı. Tekrar gözaltına alınan darbeci pilot, bu kez adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Son görev yeri Diyarbakır olduğu için akkında iki ayrı iddianame hazırlanan Ekmekçioğlu, Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanmaya başladı. Bu yargılama devam ederken ankesör soruşturmasında ardışık aramaları ortaya çıkan Ekmekçioğlu hakkında birleştirme talebiyle üçüncü bir iddianame daha hazırlandı. Somut deliller ışığında yeniden tutuklanabileceğini anlayan pilotun yakın bir aile bireyinin desteğiyle yasadışı yollardan Yunanistan
'a kaçtığı tespit edildi. Mahkeme ifadesi alınamayan Ekmekçioğlu hakkında üçüncü kez tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
MOBİNG UYGULUYORDU
İddianamede, FETÖ'nün Hava Kuvvetlerine ve özellikle de pilotlara son derece önem verdiği, örgüt üyesi pilotlarla eğitimlerinin en başından itibaren irtibatta bulunduğu, onların hayatının her alanını dizayn ettiği, gizli ve düzenli toplantılar yaptığı, örgüte bağlılıklarını arttırmak için sürekli denetim altında tuttuğu kaydedildi. Sanık Musa Ekmekçioğlu'nun örgüt üyeleri ile bir nevi rekabet veya yarış halindeki diğer kişileri saf dışı bırakmak için fiziki ve psikolojik mobing uygulayarak FETÖ'cü pilotlara avantaj sağladığı, pilotaj öğrencilerine mobing uygulayıp eğitimlerini yarıda bırakmasına sebep olduğu vurgulandı. Pilot Ekmekçioğlu'nun 30 defa Savaş Musal
adlı askerle peş peşe ankesörlü sabit hattan ardışık olarak da arandığı dikkate alındığında örgüt üyesi olmak suçundan cezalandırılması istendi.