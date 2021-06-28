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Giriş Tarihi: 28.6.2021

Kapalı tüm işyerleri açılıyor

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Kapalı tüm işyerleri açılıyor
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşme etabına ilişkin genelge yayımladı:
Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm işyerleri (nargile salonları hariç) ile sinemalar tekrar açılacak.
Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanmayacak.
Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere son verilecek.
Nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.
Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla izin verilecek.
Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erecek.
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Kapalı tüm işyerleri açılıyor
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