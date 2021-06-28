Kapalı tüm işyerleri açılıyor

İçişleri Bakanlığı
, sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşme etabına ilişkin genelge yayımladı:
Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm işyerleri (nargile salonları hariç) ile sinemalar tekrar açılacak.
Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanmayacak.
Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere son verilecek.
Nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.
Konser
, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla izin verilecek.
Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erecek.