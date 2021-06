Kılıçdaroğlu’na sosyal medyadan tepki yağdı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'daki hesabında bulunan kapak görselindeki gençlerin fotoğraflarının Shutterstock'tan temin edildiği ortaya çıktı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nun Twitter'daki 'Gençlik burada!' yazılı kapak fotoğrafını stok fotoğraf satışının yapıldığı Shutterstock'tan temin edilerek kapak fotoğrafı yapıldığını belirtti.

"GENÇLİK BURADA FALAN DEĞİL, BİLDİĞİN SHUTTERSTOCK'DA!"

Arvas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlik burada falan değil, bildiğin Shutterstock'da! Hayır, bir de başörtülü hanımefendinin kıyafetini de başka birisinden almışlar. Yetmemiş yüzüne 'sahte gülümse' eklemişler İşte gençlere bu kadar uzaksınız! @herkesicinCHP @kilicdarogluk" ifadelerini kullandı.

"ÜCRETSİZ OLARAK İNDİRDİKLERİNE EMİNİM AMA İSPATLAYAMAM"



AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Kılıçdaroğlu'nun Twitter profilindeki fotoğrafların Shutterstock'tan çıkmasıyla ilgili "Ücretsiz olarak indirdiklerine eminim ama ispatlayamam" ifadelerini kullandı.

"EVDE VİDEO ÇEKMEKTEN VAZGEÇİP BİRAZ GENÇLERLE İÇ İÇE OLMAK SİZE İYİ GELECEKTİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ise Arvas'ın paylaşımını alıntılayarak Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Evde video çekmekten vazgeçip biraz gençlerle iç içe olmak size iyi gelecektir. Bu sayede Shutterstock'dan fotoğraf seçmek yerine, gençlerle bir fotoğrafınızı koyarsınız Kemal Kılıçdaroğlu" yorumunu yaptı.

"KEMAL BEYİN AJANSI 'SHUTTERSTOCK' A DÜŞMÜŞ."

Sosyal medyadan konuyla ilgili farklı tepkiler de geldi. Gazeteci-yazar Aslan Değirmenci, Arvas'ın paylaşımını alıntılayarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Dağ, "Kemal beyin ajansı 'Shutterstock' a düşmüş. Acaba 1 aylık ücretsiz denemeden mi faydalandılar yoksa ödeme mi yaptılar? Soru: Kendi gençleri nerede?" ifadelerine yer verdi.

"DAHA NE KADAR KENDİNİZİ REZİL EDECEKSİNİZ?"

Türkiye-Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, fotoğraflarla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter sayfasındaki "Gençlik burada" görselinde kullandığı gençlerin resimleri Shutterstock'tan satın alınıp montajlanmış. Daha ne kadar kendinizi rezil edeceksiniz?"

"GENÇLERLE İLETİŞİM AĞI BİLE YALAN ÜZERİNE KURULU"

AK Parti Malatya Gençlik Kolları'ndan Emrah Özkoca ise sosyal medyadan şu yorumda bulundu: "Kılıçdaroğlu, Shutterstock'da manken temalı stok fotoğraflarını alıp 'Gençlik Burada' kapağı yapmış. Gençlerle iletişim ağı bile yalan üzerine kurulu. Kendisinin gençlerle uzaktan yakından alakası yok. Acınası"

"GENÇLERİN DEMOKRATİK AMCASI" KEŞKE GERÇEKTEN GENÇLERLE BİR BAĞ KURABİLSEYDİN."

AK Partili Gülten Durdu ise şu ifadeleri kullandı: "Gençlerin demokratik amcası" keşke gerçekten gençlerle bir bağ kurabilseydin. Belki o zaman Shutterstock görüntülerle kendine banner yapmak yerine; gençleri kucakladığın gerçek bir fotoğrafın olurdu arşivinde. Zaten aday da olmuyorsun, en iyisi boş ver"

"GENÇLİK SOSYAL MEDYADA DERKEN SHUTTERSTOCK'DA DEMEK İSTEDİKLERİNİ ANLAMAMIŞIZ"

AK Parti İnegöl İlçe Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birim Başkanı Vedat Bayram, Gençlik sosyal medyada derken Shutterstock'da demek istediklerini anlamamışız. Evde video çekmek yerine biraz sokağa çıksa, gençleri yanında değil de karşısında göreceğinden korktuğu için mi böyle yapıyor acaba diye düşünmeden edemiyorum"

"GENÇLİK NEREDEYMİŞ? SHUTTERSTOCK'DAYMIŞ"

AK Parti Gençlik Kolları Defne İlçe Başkanı Yusuf Özyurt ise "Dört genci bir araya getirip fotoğrafını çekemeyen adamlar 83 milyonu yönetmeye talip! Gençlik neredeymiş Shutterstock'daymış" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYLERİ ALGI. HER ŞEYLERİ TİYATRO"



AK Parti Kastamonu Gençlik Kolları İl Başkanı İbrahim Oğuzhan Sayıkoğlu, sosyal medya hesabından, "Gençlik kollarına destek almışlar, Yalnız bundan Shutterstock'un haberi var mı?" diyerek tepki gösterirken, Avukat Mesut Mustafa Akyol, "Her şeyleri algı. Her şeyleri tiyatro" ifadelerini kullandı.

"BU AY AJANSA AZ MI PARA VERDİNİZ?"

AK Parti Çerkezköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Akyol ise Shutterstock'tan fotoğraf kullanılmasıyla ilgili, "Çok iyi ya! Bu ay Ajansa az mı para verdiniz? Birde onları ücretsiz indirmiştirler" ifadelerine yer verdi.

"ONU DA ÇALMIŞLAR!", "AJANS ÇÖKTÜ..."

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci "Ajans çöktü..." yorumunu yaparken, sosyal medya kullanıcısı Melih Bulat ise "Ya abi harbiden yuh ya adamlar tenezzül edip fotoğraf çekme zahmetine bile girmemiş. Onu da çalmışlar!" yorumunu yaptı.

"YALANSIZ SİYASETİ DENESELER…"

Sosyal medya kullanıcısı Burcu Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabındaki görseldeki gençlerin fotoğraflarının Shutterstock alınması ve fotoğraftaki gençlerden birinin gülüşü hakkında şu ifadeleri kullandı: "Yüzlerine gülen gençlik olmadığından, Shutterstock 'tan medet umanlar, Yalansız siyaseti deneseler gerçek yüz ve kıyafetlerimizle gülücüklerimizin zekâtını vermeye hazırdık oysa.."

"CHP GENÇLİK KOLLARI BİLE FOTOĞRAF VERMEMİŞ!"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı Mücahit Yıldırım, sosyal medya hesabından tepkisini şu şekilde ortaya koyarak, "CHP Gençlik Kolları üyeleri bile kendi sayfalarına fotoğraf vermeyi kabul etmemiş. Gençleri bile yüz çevirmiş. Yabancı sitelerden fotoğraf bulmak zorunda kalmışlar" derken, Betül Yılmaz isimli sosyal medya kullanıcısı, "Bunlar Kılıçdaroğlunun gençleri demek ki :) Hayır bu kadar mı düştünüz bu nedir?" diyerek tepki gösterdi.

"BU DA SAHTE ÇIKTI"

Mustafa Yılmaz sosyal medya hesabından CHP'nin Shutterstock gençlik fotoğrafı temini için "CHP bu her işleri sahte, tiyatro, düzmece" diyerek yorum yaparken, Mehmet Yıldırım" Bu da sahte çıktı" diyerek güldü.

"KEŞKE BENİ DAVET ETSEYDİNİZ FOTOĞRAFLAR İÇİN."

Burhan İnan isimli sosyal medya kullanıcısı ise CHP'nin Shutterstock'tan görsel alarak gençlik fotoğrafı kullanmasına, "Keşke beni davet etseydiniz fotoğraflar için. Shutterstock'dan fotoğraf seçmek yerine, gençlerle fotoğrafınızı koyardınız avatarınıza. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP bu kadar mı uzaksınız gençlere" ifadelerini kullandı.