Ankara Valiliği 1 Temmuz kademeli normalleşme kararlarını madde madde açıkladı

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ve buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği aktarılan kararda, bu tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamasının uygulanmayacağı ifade edildi.

İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ

Kararda, tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı:

"- Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.

- Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.

- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021'den itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır.

- Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021'den itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir.