Nurtaç Canan davasında cani kocadan pes dedirten sözler!

İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan ve kendi kanıyla yere "Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" şeklinde yazı yazan Nurtaç Canan'ın yaralanması davasının görülmesine devam edildi. Mahkemede söz verilen tutuklu sanık Ragıp Canan, "Benim gayem eşimi sadece korkutmaktı. İşyerimize ait pos cihazını almakla tehdit ettiği için yaptım" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Ragıp Canan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Haziran günü gece saatlerinde Nurtaç Canan'ın eşinden ayrılmak istediğini söyleyerek valizlerini kapının önüne çıkardığı bunun üzerine Ragıp Canan'ın sinirlenerek Nurtaç Canan'ı zorla odaya götürdüğü ve 'buradan çıkamazsın' diyerek 5 el ateş ettiği kaydedildi. Ragıp Canan'ın eyleminden sonra öz oğlunu ve kayınbabasını arayarak müştekiyi öldürdüğünü söylediği ve 'git cenazesini al' dediği ifade edildi.
Ragıp Canan'ın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Nurtaç Canan ile oğlu Furkan ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ragıp Canan SEGBİS aracılığıyla bağlandı.
"BENİM PİŞMANLIĞIM SONSUZ VİCDAN AZABINA DÖNÜŞEN BİR PİŞMANLIK"
Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ragıp Canan eşine en derin sevgilerini sunduğunu belirterek, "Hata benim, bütün suç benim. Biliyorum onun bana kalbi kırılmış, ona hak da veriyorum. Benim gayem eşimi sadece korkutmaktı. İşyerimize ait pos cihazını almakla tehdit ettiği ve benden habersiz bilet aldığı için bir anlık öfkeyle bunu yaptım. Zaten eşimin bacağında kanı görünce hemen oğlumu aradım. Ambulans ve oğlum eve girebilsin diye kapıyı açık bıraktım. Öldürme niyetim yoktu. Eşim şikayetinden vazgeçse de geçmese de ben onu seviyorum ve saygı duyuyorum. Biz düşman değiliz. Kolay mı birbirimize bir ömür vermişiz. Ortak bir fidanımız var. Eşim benim kıymetlimdir. Ben eşime kendimi affettirmek, gönlünü almak istiyorum. Bunun için de sizden yardım istiyorum. Benim pişmanlığım sonsuz ve vicdan azabına dönüşen bir pişmanlıktır. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Cumhuriyet savcısı, "Mağdurun Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporu beklensin, varsa diğer eksiklikler giderilsin" diyerek sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Ragıp Canan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi içim mahkemeyi erteledi.