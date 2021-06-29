Nurtaç Canan davasında cani kocadan pes dedirten sözler!



"BENİM PİŞMANLIĞIM SONSUZ VİCDAN AZABINA DÖNÜŞEN BİR PİŞMANLIK"



Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ragıp Canan eşine en derin sevgilerini sunduğunu belirterek, "Hata benim, bütün suç benim. Biliyorum onun bana kalbi kırılmış, ona hak da veriyorum. Benim gayem eşimi sadece korkutmaktı. İşyerimize ait pos cihazını almakla tehdit ettiği ve benden habersiz bilet aldığı için bir anlık öfkeyle bunu yaptım. Zaten eşimin bacağında kanı görünce hemen oğlumu aradım. Ambulans ve oğlum eve girebilsin diye kapıyı açık bıraktım. Öldürme niyetim yoktu. Eşim şikayetinden vazgeçse de geçmese de ben onu seviyorum ve saygı duyuyorum. Biz düşman değiliz. Kolay mı birbirimize bir ömür vermişiz. Ortak bir fidanımız var. Eşim benim kıymetlimdir. Ben eşime kendimi affettirmek, gönlünü almak istiyorum. Bunun için de sizden yardım istiyorum. Benim pişmanlığım sonsuz ve vicdan azabına dönüşen bir pişmanlıktır. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, "Mağdurun Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporu beklensin, varsa diğer eksiklikler giderilsin" diyerek sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Ragıp Canan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi içim mahkemeyi erteledi.