İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yalan haber açıklaması: Tam anlamıyla bir medya terörüdür

İletişim Başkanı Fahrettin Altun son günlerde artan yalan haberlerle ilgili olarak bir değerlendirmede bulundu. Altun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hakikatin çarpıtılmasının son örneğini geçtiğimiz birkaç günde 'Katarlılara Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi' ve 'Kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı yalan haberlerde gördük. İlk olarak bir internet sitesinde yayınlanan ve tamamen yalan olan 'Katarlı öğrencilere sözde sınavsız tıp eğitimi' başlıklı haberin kamuoyunu yanlış yönlendirme ve üniversite sınavına girecek gençleri hükümetimize karşı kışkırtma amacı taşıdığı çok açıktı. İnternetin doğası gereği bu yalan hızla yayıldı. Başka birçok internet sitesi bu provokatif içeriği olduğu gibi kopyalayıp kullandı. Ana muhalefetin Genel Başkanı da bu yalanın peşine takıldı, hatta bayraktarlığını yaptı. Haberin kesinlikle gerçek olmadığını ortaya koyduk, hemen! Bunu ortaya koymamıza rağmen haberi yapan internet sitesi ancak 27 saat sonra döndü ve biz yanlış yapmışız özür dileriz dedi. Dahası bizim haberimizi referans alarak açıklama yapanlardan da özür dileriz dedi. Fakat 27 saat geçmişti ve algı operasyonu tamamlanmıştı. Ama bu yalanın parçası hatta merkezi olan muhalefet mensupları hakikat ortaya çıkmasına rağmen hiçbir şekilde özür dilemeyerek kafalarını kuma gömmeye sürdürdü. Yine 'Kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar' Başlıklı yalan haber. Bu haberi yapan internet sitesi yalanda ne kadar ileri gidilebileceğini bize gösterdi. Bakın medya tarihinde böylesi örnekler yoktur."