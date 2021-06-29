Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Tren ve otobüs garlarında aşılama başladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tren ve otobüs garlarında aşılamaya başlanacağını duyurdu. Bakan Koca, ilk uygulamanın ise Ankara'da olduğunu bildirdi.
AŞILAMADA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Bakan Koca, aşılama ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara'da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli.
Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara'da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2021
İKİ DOZ AŞILAMADA YENİ EŞİK AŞILDI
Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı.