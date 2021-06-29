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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Tren ve otobüs garlarında aşılama başladı...
Giriş Tarihi: 29.6.2021 14:23 Son Güncelleme: 29.6.2021 14:34

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Tren ve otobüs garlarında aşılama başladı...

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Tren ve otobüs garlarında aşılama başladı...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yeni dönemi duyurdu. Dünyanın en hızlı aşılama kapasitesine sahip ülkesi olan Türkiye, bugünden itibaren tren ve otobüs garlarında aşılamaya geçiyor. İlk uygulama Ankara'da...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tren ve otobüs garlarında aşılamaya başlanacağını duyurdu. Bakan Koca, ilk uygulamanın ise Ankara'da olduğunu bildirdi.

AŞILAMADA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bakan Koca, aşılama ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara'da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli.

İKİ DOZ AŞILAMADA YENİ EŞİK AŞILDI

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Tren ve otobüs garlarında aşılama başladı...
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