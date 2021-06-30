Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi kararı

DANIŞTAY, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden 19 Mart'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın kararıyla ayrılmış, 1 Temmuz itibarıyla da resmi olarak sözleşmeden çıkacaktı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle Danıştay 10
. Dairesi'ne çok sayıda dava açıldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Danıştay'a önceki gün 7 sayfalık savunma gönderdi. Savunmada sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hukuki olarak veya uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacağına dikkat çekildi. Dün kararını veren Danıştay 10. Dairesi, Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmeyi durdurulması talebini reddetti.