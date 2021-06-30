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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Merkez üssü belli oldu...
Giriş Tarihi: 30.6.2021 14:59 Son Güncelleme: 30.6.2021 15:02

Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Merkez üssü belli oldu...

Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Merkez üssü belli oldu...

Son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde Muğla Datça merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti AFAD tarafından 3.9 olarak açıklandı.

Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Datça olarak açıklandı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre depremin şiddeti 3.9 olarak saptandı. Depremin yerin 7 KM derininde meydana geldiği de bildirildi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgiler şöyle:

Büyüklük : 3.9 (ML) Yer : Ege Denizi, 52.03 km. Datça (Mugla) Tarih-Saat : 30.06.2021, 14:41:28 TSİ Enlem : 36.3053 N Boylam : 27.0220 E Derinlik : 7.07 km

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Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Merkez üssü belli oldu...
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