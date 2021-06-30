Ücretsiz hizmetler devam edecek: Pandemi kahramanı sağlık çalışanlarımızın yanındayız

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili M. Tevfik Göksu, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz hizmetlerin sonlandırılması kararını eleştirerek, buna izin vermeyeceklerini vurguladı.

"ÜCRETSİZ HİZMETLER DEVAM EDECEK"

Mehmet Tevfik Göksu, pandemi süresince canlarını ortaya koyarak insanların hayatını kurtarmak için savaş veren sağlık çalışanlarımıza sağlanan kolaylıkları sonlandırma kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararını mecliste geri çevireceklerinin altını çizdi.

Mehmet Tevfik Göksu'nun açıklaması şöyle:

"Aziz İstanbullular, pandemi sürecinde bizim için en büyük fedakârlığı gösteren çalışanlarımızın başında sağlık çalışanlarımız geliyor. Sağlık çalışanlarımızın bu fedakârlığına karşı bir teşekkürün ifadesi olarak biz de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sağlık çalışanlarımıza bir takım imkânlar sunulması ile ilgili kararlar aldık.

Dedik ki toplu taşıma araçlarından ücretsiz istifade etsinler, dedik ki İSPARK'larda araçlarını bedava park etsinler. Ve bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karar aldık ve sağlık çalışanlarımız bugüne kadar bu imkândan istifade ettiler.

Şimdi 1 Temmuz itibariyle bu sürecin durdurulduğuna dair bir bilgi geldi. Ben sağlık çalışanlarımıza Meclisin en büyük grubunu temsil eden AK Parti Grubu adına ve Cumhur İttifakı Grubu adına buradan ifade etmek istiyorum ki biz Hukuk Komisyonu olarak Meclis Başkanlığı'na 1 Temmuz tarihi itibariyle sürecin devam etmesini, ta ki 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam etmesi ile ilgili kararı alacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Ve diyorum ki, sağlık çalışanlarımız müsterih olun. Biz sizin hukukunuzu orada korumaya devam edeceğiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de çağrıda bulunuyorum. Meclis kararını alacağız, sakın sağlık çalışanlarımızı üzmeyin, yarından itibaren yine ücretsiz kullanmaya devam etsinler."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi şartları nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını gerekçe göstermiş ve İstanbul'daki dört sağlık odası temsilcisiyle bir araya gelerek düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarına İBB tarafından sağlanan ücretsiz hizmetlerinin 1 Temmuz tarihinden itibaren sona ereceğini açıklamıştı. Ancak pek çok sağlık çalışanının tepkisine neden olan bu karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti Meclis Grubu'nun önderliğiyle reddedildi.

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