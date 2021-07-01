Genel müdürü özür diledi başkanı küfretti

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın "Adana Büyükşehir Belediyesi makam girişine de ekmek büfesi koymalarını bekliyorum" tepkisinin ardından Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Sertan Hepsağ başkanı ziyarette bulundu. Genel müdürün ziyaretini ve özür dilediğini sosyal medyada paylaştığını ifade eden başkan Çay, "Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir tanımadığım numaradan arayıp bana 'Benim genel müdürüm senden özür mü diledi' dedi ben de kendisine evet diledi cevabını verdim. Bunun üzerine Özdemir, 'Sen y.... bir adamsın' demesi üzerine bende o sinirlenip kendisine küfür etim. Bir bürokratın belediye başkanına bu sözü kullanması ve halen koltuğunda oturması o belediye başkanın zafiyetini gösterir" dedi.

"ŞOV YAPMAYI BIRAKIN"

Ekmek büfesi krizi geçtiğimiz ay yaşandı. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Pozantı ilçesinin Akçatekir Hizmet Binası önüne ekmek büfesini koyduktan sonra, ulusal bir haber sitesinde "MHP'li belediye ekmek satışını engelliyor" şeklinde haber yaptırdı. Bu durum üzerine Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Karalar'a sesleniyorum. Belediye binası ve makam odamın da bulunduğu, makam araç girişine satış büfesi koymak hangi aklın bir oyunudur. Şov yapmayı bırakın. Hele ki ekmekle şov yapmayın" diyerek tepkisini dile getirdi.

ZİYARETTE BULUNDU ÖZÜR DİLEDİ

Bu gelişmelerin ardından Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Sertan Hepsağ başkan Çay'ı makamında ziyaret edip özür diledi ve en kıza zamanda sorunu çözeceklerini ifade etti. Başkan Çay da genel müdürü ziyaretini sosyal medya hesabından "Hizmet binası önüne konulan büfeden dolayı özür dileyerek uygun bir yere kaldıracaklarını ifade ederek nezaket gösterdi. Aklın yolu bir bir nezaketi ve çözüm odaklı yaklaşım için teşekkür ediyorum" paylaşımı yaptı.

BENİM MÜDÜRÜM SENDEN ÖZÜR MÜ DİLEDİ?

Bu paylaşımdan sonra kendisini tanımadığı numaradan bir kişinin aradığını ifade eden Çay, "Kendisinin Ulaşım A. Ş. Yönetim kurulu Başkanı Kadir Özdemir olduğunu söyledi. Sonra da bana 'benim genel müdürüm senden özür mü diledi?' dedi. Kendisine evet cevabını verdikten sonra bana 'Sen y.... bir adamsın' dediği an sinirlerimi kaybettim ve ben de kendisine küfür ettikten sonra telefonu yüzüne kapattım. Bu gelişmeden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüştüm. Bu bürokratın benden özür dilemesi gerektiğini ve bu hesabın burada kapanmayacağını söyledim. Şu ana kadar özür dileyen olmadı. Bir bürokratın belediye başkanına bu sözü kullanması ve halen koltuğunda oturması o belediye başkanın zafiyetini gösterir" diye konuştu.