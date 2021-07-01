SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! Salgınla mücadelede dikkat çeken değişiklikler

Rehberde, kişilerle 2 metreden yakın ve 10 dakikadan uzun temas olasılığı olanların, yüz koruyucu kullanmasının sağlanması gerektiği ifade edildi.

HES KODU UYGULAMASI BİRÇOK SEKTÖRDE KULLANILACAK

Rehberde yapılan güncelleme ile AVM gibi alanlarda kullanılan HES kodu uygulamasının daha fazla sektörde kullanımının sağlanması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan tüm işletmelere, spor salonlarına, halı saha tesislerine girişte HES kontrolü yapılacağı aktarıldı.

Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış ve kesim alanlarının girişinde HES kodu sorgulamasının yapılması gerektiği kaydedildi.

İŞ YERLERİNDE ORTAK KULLANIM AMACIYLA GAZETE, DERGİ BULUNDURULABİLECEK

Öte yandan iş yerlerinde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi ve benzerleri bulundurulabilecek. Bunları kullananlara temastan önce ve sonra el antiseptiği kullanması ve el yıkamasına ilişkin hijyen uygulamaları hatırlatılacak.