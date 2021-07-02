CHP'li başkanlardan tiyatro! Kendi aldıkları kararı kendileri protesto ettiler

Balıkesir Valiliği, Erdek'te Belediye Başkanlığı seçiminin Meclis Üyelerinin özgür iradeleri ve baskı unsurları olmadan yapılabilmesi için gereken çalışmayı yaptı. Bunun için de dar ve her türlü baskıya müsait olan, daha önceki Başkanvekilliği seçiminde de sıkıntı yaşanan Erdek Belediyesi toplantı salonu yerine seçimin Erdek Kapalı Spor Salonunda yapılmasına karar verildi. Meclis üyelerinin, rahat ve özgür şekilde oyunu kullanabilecekleri, geniş ve muhafazalı olan Erdek Kapalı spor salonunu seçim adresi olarak belirlenerek Erdek Belediye Meclis Başkanlığına durum bilgisi verildi. Katılımcılar konusunda ise bir gün öncesinden meclis üyeleri ve seçim görevlileri haricinde başka kimsenin, parti temsilcileri de dahil olmak üzere salona girmemesi konusunda Erdek Kaymakamlığında yapılan toplantıda; CHP Meclis üyesi ve seçimi yöneten Başkan Vekili Nimet Kalafat ile mutabık kalınarak onay kararı alındı.



KENDİLERİ YAZIP KENDİLERİ OYNADI

Alınan bu kararın Partilere bildirilmesinden bir gün sonra, CHP'li Meclis Üyesi Nimet Kalafat seçime başlanmadan önce saat 10.35'te yaptığı anonsla Meclis üyelerini salona davet ederek, başka hiç kimsenin salona alınmayacağını duyurdu. Hem bir gün önce hem de seçim başlamadan önce defalarca duyurulup ilan edilmesine rağmen CHP İl Başkanı Serkan Sarı ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ahmet Akın salonun önünde beklemeye koyuldu. Seçim saati geldiğinde harekete geçen CHP heyeti, mağdur edildikleri ve haksızlığa uğradıkları edebiyatı yaparak, "Seçim salonuna alınmıyoruz. Kapıya Polis dikilmiş. Nerede Demokrasi" diyerek kendi yazdıkları senaryoyu oynadı.





"KENDİ MECLİS ÜYELERİNE GÜVENMEDİKLERİNİ GÖSTERDİLER"

CHP İl Başkanı Serkan Sarı ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ile Ahmet Akın'ın provoke ettiği seçim sonrası açıklama yapan Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, "Ak Parti İl Başkanlığı olarak alınan karara saygı gösterdik ve Erdek'te yapılan seçime katılım göstermedik. Peki CHP ne yaptı? Onlarda her zaman yaptıklarını yaptı. Yalan üzerine kurguladıkları ve yürütmeye çalıştıkları algıyı, yine yalanla süsleyerek eyleme dönüştürmeye kalktılar. CHP Meclis Üyeliğinde 9'a 6 üstün olmalarına rağmen neden korktular? Meclis Üyelerine güvenmediklerinden mi baskı uygulamaya kalktılar? Ak Parti'nin seçimi alacak yeterli çoğunluğu olmadığı halde bu korku niye? CHP'lilerin önce bunu sorgulaması gerekiyor. Meclis Üyelerine güvenmeyen CHP İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ahmet Akın, Milletvekili Ensar Aytekin bir kez daha gerçek ve kirli yüzlerini, korkularını bir kez daha gösterdiler. Erdek'teki Belediye Seçimini provoke ederek Meclis Üyelerini baskı altına almayı başardılar ve seçimi kazandılar. Burada şunu söylemek istiyorum. Zaman her şeyin ilacıdır.



"DEMOKRASİ DİYE BAĞIRANLAR DEMOKRASİYİ AYAKLAR ALTINA ALIYOR"

Erdek Belediye Başkanlığı seçimine gölge düşürmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Ekrem Başaran, "Yaygaracı ve kural tanımaz siyasetleri ile Devletin Valisine, Kaymakamına ve Emniyet Mensuplarına hakaret etmeyi kendilerinde hak gördüler. Unutmasınlar ki Aziz Milletimiz her şeyin farkında. Demokrasi nutukları atıp, demokrasinin kurallarını ayakları altına alarak, çiğneyerek kendilerini başarılı göstermeye çalışan CHP zihniyetine aziz milletimiz her zaman olduğu gibi bundan sonrada gereken cevabı vermeye devam edecek.