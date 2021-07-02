MEB’den ‘Millet olmak’ temalı yarışma

Milli Eğitim Bakanlığı
, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü
dolayısıyla "Millet olmak" temalı afiş ve slogan yarışması düzenleyecek. 35x50 santimetre ebadında yapılacak afiş çalışmasında teknik sınırlama olmayacak. Afişler, kara kalem, sulu boya, kuru boya
, guaj boya, akrilik, yağlı boya, kolaj tekniğiyle yapılabileceği gibi bilgisayar ortamında da tasarlanabilecek. Sloganlar ise en fazla 10 sözcükten oluşacak ve "milli birlik ve demokrasi" konusunda farkındalık geliştirici içerikte olacak. Çalışmalar, en geç 5 Temmuz mesai bitimine kadar il müdürlüklerine okul yönetimleri tarafından dijital ortamda iletilecek. Eserler, şehir bazında değerlendirmeye tabi tutulup her ilde birincilik alan eser, ilini ulusal düzeyde temsil etmek üzere 8 Temmuz saat 17.00'ye kadar "basin@meb
. gov.tr" adresine dijital ortamda gönderilecek. ANKARA