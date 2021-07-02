Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığında açıkta bulunan 9. Bölge Müdürlüğüne Musa Kaya getirilirken, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan görevden alındı. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Erkan Alkan, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Atilla Bayazıt, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ender Muhammed Gümüş, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne de Yusuf Şahinbaş atandı.