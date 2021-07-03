Başkan Erdoğan, hastane açılışına telefon bağlantısıyla katıldı

"EN MUTLU İNSANLARDAN BİRİSİ OLACAĞIZ"

Törende Mehmet Özhaseki ise şöyle konuştu: "Hepimiz geçip, gidiyoruz ama eser bırakmışsak onun mutluluğu dünyaya değiyor. Burada cenabı hak inşallah hiçbirimizin evladına hastalık vermesin ama ola ki hastalık geldi, işte burada tedavi olacaklar. O çocukların yüzü gülecek. Anneler yavrularına sarılacaklar. Herhalde bizde bunları görüp, dünyanın en mutlu insanlarından birisi olacağız. Bir insan ölünce onu en çok eşi ve çocukları anarmış. Daha sonra torunları ara ara anarlarmış. Sonra unutulur gidermiş. Aramızda dedesinin dedesini anan var mı? Yok. Peki kimler anılıyor? Peygamberimizin sözüyle sadaka-i cariye bırakanlar anılıyor. Yani eser bırakanlar. Çeşme, köprü, yol, hamam ve hastane yani bu tür hizmetleri yapanlar anılıyor. Burada onlarca insanın emeği var. Onların her birinin sadaka-i cariyesini Allah kabul etsin diye dua ediyoruz."