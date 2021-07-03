Giriş Tarihi: 3.7.2021

Bu cezanın gururu bana utancı onlara yeter Ali ALTUNTAŞ

15 Temmuz’un özel harekâtçı şehidi Cennet Yiğit’in babası CHP’lilerin kendisini vicdansızca para cezasına mahkûm ettirdiği davanın gerekçeli kararını aldıktan sonra SABAH’a konuştu: CHP için utanç tablosu olan bu kararı çerçevelettirip şehit kızımın fotoğrafının yanına asacağım