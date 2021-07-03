CHP’li vekiller HDP’den izin alamadı

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve HDP
Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren aileler, CHP Ankara
Milletvekili Ali Haydar Hakverdi
'nin bulundukları otelde kendilerini ziyaret etmeden gittiğini görünce sert tepki göstermişti. Ailelerle zorunlu görüşme yapan Hakverdi, ailelerin Genel Başkan Yardımcısı ile görüşmesini sağlamış ve aileleri ziyarete geleceği sözünü vererek aracına binip gitmişti. Hakverdi, baba Celil Begdaş
'ın iletişim numarasını alarak arayacağını söylemişti. Begdaş'ın "Sizi bekliyoruz" diye telefonla aradığı Hakverdi, iddiaya göre "Cumartesi anneleri ve şehit aileleri tepki gösterdi" diyerek gelmeyi reddetti. Bunun üzerine gelmeyen CHP'lilerle ilgili basın açıklaması yapan aileler, sert tepki gösterdi. Begdaş, "Biz burada onu bekliyorduk, buradan sesleniyorum, kim talimat verdiyse gelip burada açıklama yapsınlar. "Gelmezsem istifa edeceğim" dedi, ben istifasını bekliyorum, Biz anladık ha HDP, ha CHP, ha İYİ Parti
, hepsi aynı, bu anne ve babaların sesini duymuyorlar" dedi.
CHP'NIN YÜZÜNÜ HERKES GÖRSÜN
Baba Süleyman Aydın
ise CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin HDP'den izin alamadığı için gelmediğini belirtti. Aydın, "Bir kez daha tüm Türkiye bu CHP'nin içyüzünü görsün. Sizde hiç mi vicdan yok? Namus sözü verdiniz, anne ve babalar olarak burada sizi bekliyorduk. 'Gelin HDP'den çocuklarımızı isteyin' dedik. Eminiz ki, CHP milletvekilleri HDP'den izin alamadılar, o yüzden gelemediler" diye konuştu. Aileler "Kahrolsun HDP, işbirlikçi CHP" diyerek slogan attı. İHA