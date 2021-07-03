Madımak acısı unutulmadı

SİVAS
'TA 2 Temmuz 1993'te yaşanan olaylarda Madımak Oteli
'nde hayatını kaybeden 35 kişi, olayların 28. yıldönümünde unutulmadı. Yurdun çeşitli yerlerinde anma etkinlikleri düzenlendi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
(PSAKD) öncülüğünde Sivas'ta bir araya gelen yüzlerce kişi, Madımak
Oteli'ne yürüyerek anma etkinliği düzenledi. Hayatını kaybedenlerin aileleri, otelin bulunduğu, şimdi Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen binanın önüne karanfiller koydu. Sivas olaylarında hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunduğu anma programında konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan
, "28 yıl geçmesine rağmen içimizdeki yangın hâlâ sönmedi" dedi.