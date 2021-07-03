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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Tosuncuk Türkiye yolunda

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Tosuncuk Türkiye yolunda

Çiftlik Bank vurgunuyla binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan ve Brezilya’da teslim olan Mehmet Aydın’ı Türkiye’ye getirmek için 3 kişilik polis ekibi Brezilya’ya gitti. Aydın’ın bu akşam Türkiye’de olacağı belirtildi

Kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi kâr vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla 2 yıl önce yurtdışına kaçan ve gıyabında yargılama yürütülen Mehmet Aydın'ın Brezilya'da Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre, Aydın Brezilya makamlarına "Türk makamlarına teslim olacağım" dedi. Bu ifade üzerine Brezilya makamları Aydın'ı Türkiye'ye iade etme kararı aldı. Bunun üzerine Aydın'ı Türkiye'ye getirmek üzere Ankara'dan özel bir ekip gönderildi. Komiser, komiser yardımcısı ve bir polis memurundan oluşan 3 kişilik ekip, Brezilya'ya gitmek üzere dün yola çıktı. Ekip dün akşam saatlerinde Sao Paulo kentine ulaştı. Ekibin bugün Aydın'ı teslim alarak uçakla Türkiye'ye hareket edeceği öğrenildi. Aydın'ın bugün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ineceği kaydedildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Aydın'ın hafta sonu İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

'BEN DE MAĞDUR OLDUM' AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
MEHMET Aydın, iki gün önce çektiği bir videoyu avukatları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştı. Videoda kendisinin de mağdur olduğunu söyleyen Aydın, "Şirketin çok fazla büyümesi, etrafımdaki kötü niyetli kişilerin haksız kazanç elde etmesi ve etmeye çalışmalarını şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım" ifadelerini kullanmıştı. Aydın, bu açıklamasının ardından teslim olmuştu.

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Tosuncuk Türkiye yolunda
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