Bakan Soylu 2015 rakımlı Gazi Tepe Üs Bölgesini ziyaret etti

Sabah saatlerinde uçakla Muş'a gelen ve oradan helikopterle Bitlis'e geçen Bakan Süleyman Soylu ve beraberindeki yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gazi Tepe Üs Bölgesi'ne geçti.