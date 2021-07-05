Büfe yaktı, ekmek çaldı! 29 yıl hapsi isteniyor

İstanbul Bakırköy'de bulunan halk ekmek büfesini yaktığı ve büfeden mont, ekmek çaldığı iddia edilen şüpheli Ali Yıldız hakkında 4 ayrı suçtan 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmada savunma yapan Yıldız, "Medyaya çıktım, rezil oldum, ailemle aram açıldı" dedi.

7 Mayıs tarihinde gerçekleşen olayda şüpheli Ali Yıldız'ın gece yarısından sonra ekmek büfesinin orada olduğuna ve ardından yangının başladığı anlara ait kamera görüntüleri anlatıldı.

Ali Yıldız hakkında 'yangın çıkartarak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, 'gece vakti hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar, 'yakarak mala zarar verme' suçundan 2 yıldan 8 yıla kadar, 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar toplamda 11 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ali Yıldız tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanırken, müşteki Mithat Ali Yanbeyi ve taraf avukatları katıldı.

"REZİL OLDUM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ali Yıldız sokağa çıkma yasağında polisler ceza yazmasın diye evine gidemediğini belirterek, "Bakırköy metrosunun önünde bulunan banklarda sabah saat 05:00'a kadar yasağın bitmesini bekliyordum. Yaklaşık 3 - 4 saat burada kaldım. Saat 02:30 - 03:00 sıralarında büfenin oraya ekmek kamyonu geldi ve büfeye kasalarla ekmek bıraktılar. Büfenin içinde kimse yoktu, onlar gittikten yaklaşık 3 - 5 dakika sonra ben de büfenin kapısı açarak içeriye girdim. İçeriden 2 tane ekmek ve 1 tane su aldım ve poşete koyup çıktım. 6 dakika sonra yangın çıkmış ama benim bu yangın ile hiç bir ilgim yoktur. Büfenin içerisinde kırmızı bir mont vardı onu da üzerime giyip çıktım. Yangını çıkarmadım. Olayla alakalı pişmanım almış olduğum iki ekmek, bir su ve montun parasını ödemek istiyorum. Çıkan yangın ile alakalı da zarar ne ise onu da gidermek isterim. Olaydan dolayı rezil oldum, zararları gidermek isterim ayrıca şunu da belirtmek isterim ki olayın gerçekleştiği zaman ben Covid 19 iznindeydim, bu olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum, olaydan dolayı ailem ile aram açıldı medyaya çıktım, rezil oldum. Ayrıca hiçbir partiye de mensup değilim" dedi.

"ZARARIMIZ GİDERİLSİN"

Söz alan büfe işletmecisi Mithat Ali Yanbeyi, gece saatlerinde orada bulunan esnaflar tarafından büfesinin yandığını öğrendiğini belirterek, "Gittiğimde yapmış olduğum tespitlerde büfe içerisinde bulunan yaklaşık 50 - 60 TL tutarında bozuk paramın olmadığını, ayrıca montumun olmadığını tespit ettim. Yangında büfe içerisinde bulunan yazar kasalar, iki tane buzdolabı, koltuklar, masalar yanmıştı. Bunlar ile alakalı sigorta şirketine bildirmiştir, sigorta şirketi sadece yanan büfenin zararını karşıladı. Yaklaşık 15.000 - 20.000 TL tutarında zararımız daha vardır, zararımızın giderilmesini istiyoruz, sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın zararı ödemek istediğini belirtmesi karşısında zararı ödeyerek buna ilişkin makbuz sunması yönünde bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.