HDP’nin işe aldığı isim hendek teröristi çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Kanal İdaresi
(DİSKİ) Silvan
Şubesi'nde çalışan Necati Yüzkan'ın, Sivan
'da çukur ve hendek kazan teröristlerle birlikte silahlı nöbet tuttuğu, cadde ve sokaklara girmek isteyen polis araçlarına silahlı saldırılarda bulunduğu belirlendi. Necati Yüzkan, çukur-hendek olaylarına katılan 4 tanık tarafından da teşhis edilirken, "Sabır" ve "Çaylak" kod adlı gizli tanıklar, Lice kırsalında silahlı ve ideolojik eğitim aldıktan sonra uyuyan hücre olarak geri gönderildiğini, dikkat çekmemek için belediyedeki görevine devam ettiğini belirttiler. İfadelerde, teröristin Silvan Belediyesi'ne ait resmi plakalı kepçe ile yüzünü poşu ile kapatarak ilçedeki birçok kamu kurum ve kuruluşuna ait taşınmazı tahrip ettiğine yer verildi.
Yine tanık beyanlarıyla teröristin, belediyede personel görünmesine rağmen işe gitmeden her ay düzenli maaş aldığı, 'dağa gidip geldiği tespit edilmesin' diye sigorta primlerinin düzenli yatırıldığı, sürekli mesaiye gelmiş gibi gösterildiği kaydedildi. Hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açılan "Cigerhun" kod adlı Yüzkan, DİSKİ personeli olduğu için sokak sokak gezip kaçak kontrol ve tamir işlerinde uğraştığını, bu nedenle MOBESE kameralarına yakalanmış olabileceğini savundu. Bu arada yakalanan bir teröristte ele geçirilen hafıza kartından, Yüzkan'ın Kobani
'de çekilmiş silahlı fotoğrafları çıktı. Mahkeme, teröristin ağır müebbet hapis cezasına çarptırdı.
2 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, polis-insansız hava aracı (İHA) ve jandarmasilahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli operasyon gerçekleştirildi. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) birlikleriyle sürüyor.