‘İmam Hatipler dünyaya model oldu’

İstanbul
'da Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 58. Genel Kurulu'nda Abdullah Ceylan yeni Genel Başkan seçildi. Genel Kurul'a, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla
, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan
, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati
, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamza Çebi
ve İlim Yayma Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile ÖNDER'liler katıldı. ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "İmam hatip okullarımız ülkemiz için değerler manzumesi ve bir fikir nüvesidir. Ülkesi ve ümmeti için asgari milli ve manevi değerlere sahip, hassasiyet sahibi her birey bizler için potansiyel bir imam hatiplidir. Bu nedenle imam hatip şuuru ve bilincini taşıyan herkese mezun olduğu okuluna bakmaksızın ulaşmayı da kendimize bir borç biliyoruz" dedi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise, İmam Hatip okullarının dünya için model haline geldiğini belirterek, "Bütün İslam alemi için değil bütün dünya için model okullardır. Şu an İmam Hatipler Türkiye
'de örnek noktaya geldi. İmam Hatiplerde 9 yabancı dilde hazırlık sınıfı var, başka hiçbir okulda yok. Japonca hazırlık sınıfı ilk defa ve sadece İmam Hatip lisesinde var. İmam Hatiplerimizin tanıtımında ÖNDER'e çok önemli vazife düşüyor" diye konuştu.