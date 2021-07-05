Milletin direnişi ‘15/07 Şafak Vakti’ filminde

Darbe
girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen "15/07 Şafak Vakti" filmi 15 Temmuz'da seyirciyle buluşacak. Darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan filmin yönetmenliğini Volkan Kocatürk
üstlenirken başrollerde Erkan Petekkaya
, Baran Bölükbaşı
, Tugay Mercan
, Serkan Ercan
ve Nazan Diper var. Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık
ve Hatice Sibel Aytan'ın da rol aldığı fimin konusu şöyle: Cevdet (Erkan Petekkaya) Çengelköy'de pastane işletiyor. Siparişleri yetiştirmeye çalışırken köprüde bir anda darbeci askerlerle karşı karşıya gelen Cevdet'in yolu, işine geç kalan güvenlik görevlisi Güray (Tugay Mercan) ve küçük kızıyla birlikte köprüde sıkışıp kalan Mustafa (Serkan Ercan) ve diğer vatandaşlarla kesişiyor. Aynı anda Cevdet'in oğlu Yusuf (Baran Bölükbaşı) da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik güçleriyle birlikte darbecilere karşı mücadele veriyor. O sırada hastanede ise doktor Aysel (Deniz Bolışık), sabaha kadar darbeciler tarafından vurulan vatandaşları kurtarmak için çaba göstermekte.
24 BİN METREKARE DEKOR
Film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy 12 biner metrekarelik kapalı alanda canlandırıldı. 15 Mart'ta başlayan ve 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev alırken, 1250 aksesuar araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, filme ilişkin paylaşımında, "Bu millet çıplak elleri, cesur yürekleriyle darbecilere, işgalcilere geçit vermedi. Şehit ve gazilerimize hürmet ve minnetle" ifadelerini kullandı. ANKARA