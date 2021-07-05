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Giriş Tarihi: 5.7.2021

Muhit, Büyük Türkistan dosyasıyla raflarda

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Muhit, Büyük Türkistan dosyasıyla raflarda
ŞAİR ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, Ocak 2020'den beri izlediği yayın çizgisi ve ele aldığı konularla kısa zamanda fikir dünyamızın yeri doldurulamaz bir öznesi olan Muhit dergisi, temmuz sayısıyla yürüyüşüne devam ediyor. Haziran sayısında Kudüs dosyasıyla çıkan dergi, bu ay da kitap hacmindeki Büyük Türkistan dosyasıyla okuru selamlıyor. Muhit, yeni sayısında yine birbirinden değerli isimlerin katkısıyla Büyük Türkistan'ı ele alıp her yönüyle masaya yatırıyor. Birbirinden kıymetli isimlerin yazılarıyla katkı sunduğu Büyük Türkistan dosyası, Ahmet Taşağıl'ın "Türkistan Neresidir?" başlıklı yazısıyla açılıyor. Taşağıl'ı, "Eski Türk Medeniyetinin Yazılı Muhafızları: Uygurlar" başlıklı yazısıyla Başak Kuzakçı izliyor.
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Muhit, Büyük Türkistan dosyasıyla raflarda
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