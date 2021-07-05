PKK’nın finans kaynağına büyük operasyon

BİNGÖL
İl Jandarma Komutanlığınca Genç İlçesi
Yolaçtı Köyü kırsalında PKK/KCK/PYD terör örgütünce yasa dışı kenevir ekimi yaptırılan alanlar tespit edildi. Örgütün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla Jandarma Komando
, JÖH birlikleri ile Güvenlik Korucularının da desteğiyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince 230 personel ile Eren-4 Narkoterör operasyonu icra edildi. Operasyon sonucunda; 15 milyon 217 bin kök kenevir, 290 kilogram esrar, 600 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Böylece, operasyonlarda ele geçirilen 15 milyon 217 bin kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 350 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin esrara dönüştürülmesi halinde terör örgütünün 3.5 milyar TL finans sağlaması engellendi. Operasyonda biri suçüstü olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.