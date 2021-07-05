Son dakika: Uyuşturucu baronlarına bin 470 yıl istendi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunda "Bataklık Operasyonu" olarak bilinen soruşturma kapsamında 73 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
(Fotoğrafta ortada bulunan kişi Çetin Gören)
İddianamede örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla' suçundan cezalandırılması talep edildi. Daş ve Gören'in 60'ar kez 'Zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 1470'er yıla kadar, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan' ise 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
İddianamede 'örgüt yöneticisi' olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de ayın suçlardan cezalandırılmaları istendi. Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede, soruşturmanın Güney Afrika İçişleri Müşavirliğinden gönderilen bilgi notu ile başlatıldığı, bu bilgi notunda Çetin Gören'in, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri olduğu, örgütün en az 15 ton kokain ticareti yaptığı bilgisini yer aldığı belirtildi.
Bilgi notunda şüphelinin yakalanması için, Brezilya adli makamları tarafından 21 Aralık 2016'da kırmızı bülten çıkartıldığı, 2010 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinden geçici izin ile ayrılmasına rağmen cezaevine geri dönmediği ve Türkiye'de bulunması ihtimalinin bulunduğu bilgisinin paylaşıldığı aktarıldı. Ayrıca sanığın Türkiye'de otel sahibi olduğu, uyuşturucudan elde ettiği yüklü miktarda parayı da Türkiye'de akladığı bilgisini paylaşıldığı belirtilerek MASAK raporları sonrası 3 Aralık 2019'da örgütü yönelik soruşturmaya başlandığı belirtildi.
ARSLANTAŞ SUÇ GELİRLERİNİ PKK'YA AKTARMIŞ
İddianamede suç örgütü lideri Halil Arslantaş'ın 2012'den itibaren yoğun gayrimenkul edindiği, özellikle inşaat sektörüne yönelerek uyuşturucu madde ticaretinden elde etmiş olduğu gelirleri aklama faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. 1996'da Hollanda/Roterdam'da yapılan operasyonda evinde 37 kg eroin ele geçirilen Arslantaş'ın Hollanda adli makamları tarafından yapılan yargılamada firari konumda bulunduğu kaydedildi.
PKK ile bağlantısı bulunan Halil Arslantaş'ın 2011-2012 yıllarında Brüksel üzerinden Antep'e kuryeler aracılığı ile 120 milyon Euro üzerinde para gönderdiği, bunun 60 milyon Euro'sunun Halil Arslantaş'ın ailesi tarafından PKK'ya gönderildiği, kalan 60 milyon Euro'nun ise Çetin Gören'in kiralık kasalarında saklandığı belirtildi.
'ÇETİN GÖREN FETÖ ARACILIĞIYLA İNERPOL KAYITLARINI SİLDİRDİ'
FETÖ/PDY ile irtibatının tespit edilen Halil Arslantaş'ın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği belirtildi. Halil Arslantaş'ın Çetin Göre ile birlikte çalıştığı süre zarfında uyuşturucu ticaretinden geç haberdar olduğunu, olayda aktif olarak yer almadığını, Çetin Gören ile tanışmadan önce evinde yakalanan 37 Kg eroinin başkalarına ait olduğunu, burada da aktif rol almadığını, FETÖ/PDY'ye iyi niyetle himmet adı altında yardım ettiğini söylediği ifade edildi.
Halil Arslantaş, Çetin Gören'in kırmızı bültenin kaldırılması ve işlerinde kolaylık sağlanması amacıyla himmet adı altında verdiğini rüşvetlerle ilgili kendisine daha önceden serzenişte bulunduğunu belirterek, "Ali isimli şahıs Çetin Gören' sürekli 'Sen gayri meşru iş yapıyorsun uyuşturucudan para kazanıyorsun cemaat sana daha çok lazım. Seni her yerde korur, işlerinde yardımcı olur, onlara yardımını himmetini esirgeme' şeklindeki telkinleri ile Çetin Gören'in FETÖ/PDY'nin yayınlarına abone oldu. Çetin Gören FETÖ/PDY'ye yaklaşık 150 bin Euro parayı himmet adı altında verdiğini söylemişti. Kendisine bu parayı neden verdiğini sorduğumda bana 'Sen bu işleri bilmezsin bunlar bana çok yardımcı oluyorlar, benim İnterpol'de olan evraklarım Türkiye'ye gittiğimde sistemden silecekler hatta işleme bile koymayacaklar, sürekli bana bunlar çok büyükler Türkiye'de ve Avrupa'da kolları çok uzun nereye gidersem gideyim bana yardımcı olacak o yüzden onlara yardım ediyorum, özellikle Belçika bölgesindeki yapılanmaya çok fazla yardımcı olduğu, istedikleri ne olursa olsun geri çevirmediğini o bölgede iş yaptığından dolayı onlarla arasının iyi olması gerektiği' Çetin Gören'in İnterpol evraklarının silinmesi ile alakalı FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne 500 bin Euro civarında himmet verdiğini duydum. Daha sonra Çetin Gören, 'Bu cemaat nasıl cemaat arkadaş, bunların dini imanı para, benim ne iş yaptığımı bildikleri halde yine de benden Allah rızası için para istiyorlar' şeklinde serzenişleri oluyordu" diye konuştu.