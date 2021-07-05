Son dakika: Uyuşturucu baronlarına bin 470 yıl istendi!

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede 'örgüt yöneticisi' olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de ayın suçlardan cezalandırılmaları istendi. Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, soruşturmanın Güney Afrika İçişleri Müşavirliğinden gönderilen bilgi notu ile başlatıldığı, bu bilgi notunda Çetin Gören'in, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri olduğu, örgütün en az 15 ton kokain ticareti yaptığı bilgisini yer aldığı belirtildi.

Bilgi notunda şüphelinin yakalanması için, Brezilya adli makamları tarafından 21 Aralık 2016'da kırmızı bülten çıkartıldığı, 2010 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinden geçici izin ile ayrılmasına rağmen cezaevine geri dönmediği ve Türkiye'de bulunması ihtimalinin bulunduğu bilgisinin paylaşıldığı aktarıldı. Ayrıca sanığın Türkiye'de otel sahibi olduğu, uyuşturucudan elde ettiği yüklü miktarda parayı da Türkiye'de akladığı bilgisini paylaşıldığı belirtilerek MASAK raporları sonrası 3 Aralık 2019'da örgütü yönelik soruşturmaya başlandığı belirtildi.