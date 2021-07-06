'15/07 Şafak Vakti' filminin ana fragmanı yayınlandı

24 BİN METREKARE KAPALI ALAN DEKOR HAZIRLANDI

Hazırlıkları 2020 yılının Kasım ayında başlayan film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 12 bin metrekarelik, Çengelköy için de 12 bin metrekarelik kapalı bir alana inşa edildi. Film için toplamda 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı.

3 Şubat 2021'de başlayan dekor inşa çalışması, 40 günde tamamlandı ve 15 Mart'ta filmin çekimlerine başlandı. 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev alırken, 1250 aksesuar araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı.

15 TEMMUZ 2021'DE VİZYONA GİRECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı destekleriyle gerçekleştirilen filmin yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT üstlendi. Koza Altın, İstikbal, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın sponsor olduğu film, 15 Temmuz 2021'de vizyona girecek.