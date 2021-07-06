Diyarbakır annelerinin Başkan Erdoğan ile buluşma heyecanı: Müjdelerle geleceğine inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için yaklaşık 2 yıldır HDP İl Binası
önünde evlat nöbeti tutan ailelerle, kente yapacağı ziyaret sırasında yemekte bir araya gelecek. En son ramazan ayında iftarda bir araya geldiği annelerle ilk kez Diyarbakır
'da görüşecek olan Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan'ın yapacağı ziyaret, evlat nöbeti tutan ailelerde de büyük bir heyecan yarattı. Aileler, Erdoğan'ın yapacağı ziyaret nedeniyle duygularını SABAH'a anlattı:
15 yaşında kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini yaklaşık iki yıldır sürdüren baba Süleyman Aydın:
Diyarbakırlıların, "Başımız gözümüz üstüne
geldi" sözü ile Cumhurbaşkanımızı karşılamanın
sevinci içindeyiz. Cumhurbaşkanımızın bize müjdelerle
geleceğine inanıyoruz.
Oğlu Mustafa için eylemi başlatan annelerden biri olan Ayşegül Biçer:
Sayın Cumhurbaşkanımızın
annelerin kurtarıcısı olduğuna inanıyoruz. Evlatlarımızın geri getirilmesi için kendisi bize çok destek verdi. Cumhurbaşkanımızın geleceği gün, Diyarbakır anneleri için büyük bir gün.
Kızı Songül için oturma eylemini sürdüren ve daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atkı ören annelerden Fatma Akkuş:
2020'ye girerken Sayın Emine Erdoğan
bizi ziyaret etmiş ve onurlandırmıştı. Şimdi Sayın Erdoğan
bizimle bir araya gelecek. Onun desteği ile şu ana kadar 26 aile evladına kavuştu. Hep yanımızda oldu.