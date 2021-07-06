KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır’da

Elazığ ve Malatya temaslarını tamamlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır'a geldi. Cumhurbaşkanı Tatar'ı, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Asur Kral Mezarları ile Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Hz. Zülkifl ile Hz. Elyesa peygamberlerin kabrini ziyaret ederek, Dicle Barajı Gölünde tekne turu attı.

Eğil ilçesinde yaptığı konuşmada Tatar, Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, KKTC'de yaşayan ve öğrenci olarak bulunan çok sayıda Diyarbakırlı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki köprülerin daha da güçleneceğine inanç belirterek, aradaki bağların çok sağlam olduğunu kaydetti. KKTC'de 20 Temmuz kutlama törenleri için hazırlıkların başladığını da ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin de kutlamalar için KKTC'de olacağını söyledi.