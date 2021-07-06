Menemen Eski Belediye Başkanı Aksoy’un 12 yıla kadar hapsi isteniyor

Menemen Belediyesi'nde 1 Mart 2019'da göreve gelen CHP'li Başkanı Serdar Aksoy, 'zimmet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındıktan sonra tutuklandı.
12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İzmir'de CHP'nin 4 dönemdir yönettiği Menemen Belediyesi'nde tutuklanan Serdar Aksoy'dan boşalan başkanlık koltuğunun yeni sahibi çekilen kura ile AK Partili Aydın Pehlivan oldu. Savcılık Aksoy hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasını tamamladı. Aksoy'un 'zimmet ve irtikap' suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.
YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
İddianame Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aksoy, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Geçtiğimiz aylarda Aksoy'un avukatlarının tutuksuz yargılama talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.