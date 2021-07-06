Menemen Eski Belediye Başkanı Aksoy’un 12 yıla kadar hapsi isteniyor



12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İzmir'de CHP'nin 4 dönemdir yönettiği Menemen Belediyesi'nde tutuklanan Serdar Aksoy'dan boşalan başkanlık koltuğunun yeni sahibi çekilen kura ile AK Partili Aydın Pehlivan oldu. Savcılık Aksoy hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasını tamamladı. Aksoy'un 'zimmet ve irtikap' suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.