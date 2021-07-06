Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Tel abyad’ı ziyaret etti!

Bölgede yapımı devam eden yatırımları de inceledi Şanlıurfa'da olduğu kadar Barış Pınarı Bölgesinde de halkın yakından tanıdığı ve sevdiği Vali Abdullah Erin, Telabyad'da halkla buluştu. Telabyad merkezindeki esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Vali Erin, hayırlı işler dilediği esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi.





Suriyeli vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet ederek sorunlarını dinleyen Vali Erin, Suriye vatandaşları ile yine tercümansız görüştü. Esnaf ve vatandaş ziyaret ederek Arapça ve Kürtçe konuştu vali Abdullah Erin Huzur ve güven ortamının egemen olduğu Tel Abyad'da, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldik dedi.