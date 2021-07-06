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Giriş Tarihi: 6.7.2021 22:47

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Tel abyad’ı ziyaret etti!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Tel abyad’ı ziyaret etti!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Telabyad’ı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Bölgede yapımı devam eden yatırımları de inceledi Şanlıurfa'da olduğu kadar Barış Pınarı Bölgesinde de halkın yakından tanıdığı ve sevdiği Vali Abdullah Erin, Telabyad'da halkla buluştu. Telabyad merkezindeki esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Vali Erin, hayırlı işler dilediği esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi.



Suriyeli vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet ederek sorunlarını dinleyen Vali Erin, Suriye vatandaşları ile yine tercümansız görüştü. Esnaf ve vatandaş ziyaret ederek Arapça ve Kürtçe konuştu vali Abdullah Erin Huzur ve güven ortamının egemen olduğu Tel Abyad'da, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldik dedi.

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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Tel abyad’ı ziyaret etti!
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