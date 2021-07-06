Uyuşturucu baronlarına 1470 yıl istendi

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak bilinen 'Bataklık' operasyonu soruşturmasına ilişkin 73 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Örgüt hakkında hazırlanan iddianamede, soruşturmanın Güney Afrika İçişleri Müşavirliği'nden gelen bilgi notu ile başladığı belirtildi. Örgütün uluslararası sularda en az 15 ton uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ve 9 ülkede faaliyet gösterdiği tespit edildi. İddianamede uyuşturucu baronu Nejat Daş
'ın FETÖ'cülere İnterpol'deki kaydının silinmesi için 500 bin euro verdiği yer aldı. İddianamede uyuşturucu baronu Nejat Daş, Çetin Gören
, Halil Arslantaş
, Cemal Deniz Şahan
, Handan Kaymaz
, Perry James Young ve Uğur Bülent Göçer hakkında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 1470 yıla kadar hapis cezası ile 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.