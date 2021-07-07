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Giriş Tarihi: 7.7.2021

AK Parti’de yoğun mesai

Eda IŞIK Eda IŞIK
AK Parti’de yoğun mesai
AK Parti'de bugün yoğun mesai yaşanacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün MKYK üyeleri ile bir araya gelecek. Toplantıda iç ve dış siyasete ilişkin değerlendirmeler, pandemi ile mücadelede ve aşılamada gelinen süreç, Meclis çalışma takvimi ele alınacak.
Yine sabah saatlerinde Genel Başkanvekili Binali Yıldırım modaratörlüğünde milletvekilleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelecek. Toplantıda milletvekilleri bölgesinde sorunları Tarım Bakanı ile konuşma fırsatı bulacak.
Meclis'te de bu hafta Hayvan Hakları ile ilgili önemli düzenlemeler içeren yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.
TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 4. Yargı Paketi de dün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Teklifte eşe karşı işlenen "kasten öldürme", "kasten yaralama", "eziyet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanmış eşi de kapsayan maddeler yer alıyor. Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek.

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AK Parti’de yoğun mesai
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