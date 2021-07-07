AK Parti’de yoğun mesai

AK Parti
'de bugün yoğun mesai yaşanacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
bugün MKYK üyeleri ile bir araya gelecek. Toplantıda iç ve dış siyasete ilişkin değerlendirmeler, pandemi ile mücadelede ve aşılamada gelinen süreç, Meclis
çalışma takvimi ele alınacak.
Yine sabah saatlerinde Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
modaratörlüğünde milletvekilleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
ile bir araya gelecek. Toplantıda milletvekilleri bölgesinde sorunları Tarım Bakanı ile konuşma fırsatı bulacak.
Meclis'te de bu hafta Hayvan Hakları ile ilgili önemli düzenlemeler içeren yasa teklifinin TBMM
Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.
TBMM Adalet Komisyonu
'nda kabul edilen 4. Yargı Paketi de dün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Teklifte eşe karşı işlenen "kasten öldürme", "kasten yaralama", "eziyet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanmış eşi de kapsayan maddeler yer alıyor. Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek.