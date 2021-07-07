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Giriş Tarihi: 7.7.2021 10:38

Avrupa hava trafiğine Türkiye’den atama

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Avrupa hava trafiğine Türkiye’den atama

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA' da Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İsmail Polat, Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı ( EUROCONTROL) komitelerinden biri olan Performans Değerlendirme Komisyonu üyeliğine seçildi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA' da Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İsmail Polat, Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı ( EUROCONTROL) komitelerinden biri olan Performans Değerlendirme Komisyonu üyeliğine seçildi.

İstanbul Havalimanı'ndan uluslararası havacılık sektörüne önemli bir atama gerçekleştirildi. İGA Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Polat, Avrupa sahasındaki hava trafiğini yöneten Brüksel merkezli EUROCONTROL' ün komitelerinden biri olan Performans Değerlendirme Komisyonu üyeliğine seçildi.

Üye olan 41 ülkenin hedeflerini belirlemek, şeffaf ve bağımsız performanslarını gözden geçirmek, ölçmek, takip etmek ve raporlamak amacıyla EUROCONTROL tarafından 1998 yılında kurulan Performans Değerlendirme Komisyonu, kapsamlı araştırma, veri analizi ve paydaşlarla istişareye dayalı olarak Avrupa Hava Trafik Yönetimi performansı hakkında objektif bilgiler ve bağımsız tavsiyeler sağlıyor.
Komisyonda havalimanı tekniği konusunda görev yapacak olan Polat, Avrupa'daki 41 havalimanından sorumlu olan 7 kişilik ekipte yer alacak. Polat ayrıca koronavirüs sonrası hava trafiği, performans, kapasite, güvenlik konularında analizlerin yayınlanmasında etkin bir şekilde katkı sağlayacak.

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Avrupa hava trafiğine Türkiye’den atama
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