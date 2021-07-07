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Giriş Tarihi: 7.7.2021 10:18 Son Güncelleme: 7.7.2021 10:28

Başkan Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak

DHA
Başkan Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak

Diyarbakır'a cuma günü ziyaret gerçekleştirecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2,5 yıl aradan sonra Diyarbakır'ı ziyaret edecek. Erdoğan, programı kapsamında, Diyarbakır Valiliği önünde yapılacak törende, yapımı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirecek. Cuma namazını kentte kılması beklenen Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenecek Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılıp, partililere seslenecek.

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Başkan Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak
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